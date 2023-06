"Une personne inanimée près des voies" : le trafic SNCF suspendu entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux

Les habitants du bassin d'Arcachon qui travaillent à Bordeaux vont devoir prendre leur mal en patience ce lundi avant de rentrer à la maison. Le trafic des TER entre le bord de mer et la gare Saint-Jean a été suspendu vers 16H50 suite au signalement de la présence d’une personne inanimée près des voies entre Arcachon et La Teste de Buch. L'accident se serait produit à hauteur d'un passage à niveaux, selon les sapeurs-pompiers. La SNCF prévoit une reprise de la circulation à partir de 19H30 et d'ici là, des bus de substitution sont mis en place.

