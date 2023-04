Une personne meurt percutée par un train, le trafic ferroviaire suspendu entre Bordeaux, Toulouse et Marseille

Une personne est morte percutée par un TGV en gare du Portets, entre Bordeaux et Langon, ce lundi matin vers 6h50. L'accident a entraîné l'arrêt de l'ensemble du trafic ferroviaire. Les TGV reliant Bordeaux et Toulouse, les TER entre Langon et la gare Saint-Jean et les Intercités circulant entre la Gironde et Marseille sont suspendus. La SNCF prévoit un retour progressif à la normale à partir de 10h30. Selon le maire du Portets, Didier Cazimajou, présent sur place, la thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs.

