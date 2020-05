Une personne percutée par un TGV en fin d'après-midi à Grenay

C'est vers 18h20, sur la commune de Grenay, en Nord-Isère, qu'a eu lieu le choc. Un TGV Grenoble-Paris a percuté une personne, qui était à pied. Une quinzaine de pompiers était toujours engagée sur place une heure après, sans pouvoir en dire plus sur l'état de cette personne.

De son côté, la SNCF indique que ce TGV transporte environ 150 personnes. Ce TGV est pour l'instant immobilisé. Quant au trafic TGV, il est fortement retardé avec des trains déviés et des vitesses de circulation réduites puisque les TGV empruntent la ligne classique et non plus celle à grande vitesse.