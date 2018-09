Auxerre, France

Depuis le 1er septembre le réseau LEO a remplacé Vivacité et certains circuits et horaires sont changés. A Monéteau, des habitants estiment que désormais la commune est moins bien desservie qu’auparavant. Une pétition a déjà recueilli quatre-cent-cinquante-deux signatures mardi 4 septembre. Ces habitants souhaitent que certains parcours soient repensés.

Roberte âgée de 90 ans habite rue de l'Ermitage à Monéteau. Depuis la mise en place de la nouvelle ligne plus aucun bus ne passe prés de chez elle . Elle doit désormais rejoindre l’arrêt le plus proche à au moins 500 métres. Impossible à 90 ans déplore -t-elle :"Il n' y a plus de bus pour nous. Si on veut aller en courses il faut aller jusqu'au skéneteau ( la salle de spectacles). Ce n'est pas faisable pour nous. On est trop âgé.On ne peut pas bouger de chez nous. S'il n' y avait pas la gentillesse de nos voisins on serait cloitré là et on ne peut rien faire, on ne pet pas se ravitailler. avant nous allions au marché le mardi, le vendredi,le lundi à l'hypermarché Cora sans aucun problème, c'était très bien. _On regrette vraiment l'ancien système_, là on est comme dans un enterrement de première classe, on est bloqué chez nous et à notre âge on a plus de voiture."

Isabelle Gendre est à l 'origine de la pétition : " On voudrait que toutes les réclamations soient prises en compte. Que LEO revoit ce qui était mis en place avant et _rétablir certaines lignes_. On ne demande pas non plus de tout rétablir mais de se remettre au goût du jour par rapport à nos enfants, à nos actifs et à tous ces retraités qui veulent se déplacer."

Laetitia Bucheton, estime que le nouveau découpage va augmenter les temps de trajets notamment pour les habitants de Sougères : " Les habitants sont obligés de passer à Gurgy, Appoigny et Auxerre. Un temps de trajet rallongé. Les enfants devront partir plus tôt. Un élève qui commencera à 8h prendra le bus à 7h. Une heure de trajet plus l' attente pour aller en cours."

Les horaires ne sont pas forcement adaptés explique une autre maman. Le bus de sa fille en 1ere au lycée Jacques Amyot arrive à 7h58 au pole d'échange,un peu trop tard pour un début des cours à 8h.

La communauté de l'auxerrois assure que la refonte du réseau entraine globalement des améliorations mais aussi inévitablement quelques ajustements . Toutes les remarques seront étudiées promet la CA et si besoin des modifications seront décidées , "sans mettre à mal la philosophie globale de ce nouveau réseau" précise Christian Sautier .

