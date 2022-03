Une pétition mise en ligne pour dénoncer le passage aux 30 km/h à Mayenne

Une pétition contre le passage aux 30 km/h à Mayenne a été mise en ligne sur le site change.org. "Stop à la politique complètement ahurissante de la ville sans aucune consultation citoyenne. Les élus disent vouloir dynamiser le centre ville mais en complique l’accès", peut-on lire. Plus de 200 personnes l'ont déjà signée ce mardi soir. La municipalité de Mayenne a décidé de baisser de 50 à 30 km/h la vitesse maximale dans presque toutes les rues de la commune. La mesure est effective depuis ce lundi 14 mars.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans ce document, on souligne, par ailleurs, que "certes, le passage à 30 dans le centre ville et les quartiers résidentiels est une bonne chose pour la sécurité de nos concitoyens" mais, et c'est la principale interrogation des pétitionnaires, "où est l’intérêt de passer à une vitesse aussi basse sur le viaduc et les boulevards par exemple?"