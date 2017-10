Une pétition pour améliorer la liane 5 surchargée aux heures de pointe

Cette ligne de bus dessert 31 stations entre Villenave d'Ornon et la place de la Victoire à Bordeaux. Les bus surchargés aux heures de pointes agacent les usagers. Une pétition lancée mi-octobre par le collectif "Liane 5" a recueilli plus de 300 signatures.

"Prendre la liane 5 aux heures de pointes c'est une horreur". Dans le bus le ton est donné par Florence qui fait tous les jours le trajet entre Villenave d'Ornon et la place de la Victoire à Bordeaux pour aller travailler. En à peine 10 minutes, la pétition tendue par Patrice Formage, membre du collectif "Liane 5", récolte déjà 8 signatures. Plus de 300 ont déjà été recueillies depuis début octobre. Cette ligne, gérée par la société Keolis, est surchargée aux heures de pointe. Il n'est pas rare pour les usagers de voir un bus bondé passer devant un arrêt sans s'arrêter.

Des solutions avancées

Entre les deux terminus il faut parfois compter plus de 50 minutes de trajet pendant les heures de pointe. La faute à "la congestion de la route de Toulouse liée au travaux du tram C et à l'augmentation du nombre d'habitants sur la métropole bordelaise ces dernière années" explique Patrice Formage qui espère que des solutions pourraient être trouvées :

Il faut peut-être mettre en place un nouveau trajet et voir où en est le projet en site propre" Patrice Formage - membre du collectif liane 5

La création d'un site propre à la liane 5 n'est pas prévu pour le moment et la mise en place de plusieurs bus supplémentaires n'est pas possible : "On est au maximum" explique Aurélien Braud. Mais le représentant de la société Keolis sur la métropole bordelaise évoque une autre solution, après avoir observé un trou de 20 minutes sur la liane 5 avant 7 heures.

Il est peut-être possible de mettre en place un départ supplémentaire en reportant un autre départ qui serait moins utile. Cette solution pourrait être mise en place après les vacances de la Toussaint" Aurélien Braud

Début septembre, des usagers de la liane 1, entre Gare Saint Jean et Mérignac Aéroport, ont aussi lancé une pétition pour dénoncer la surcharge des bus.