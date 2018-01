Saint-Jean-le-Blanc, France

Des habitants de Saint-Jean-le-Blanc, Sandillon et Saint-Denis en Val veulent une halte-ferroviaire. Ils ont lancé une pétition, il y a maintenant deux semaines, pour que le TER Vierzon-Orléans s'arrête sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc.

Désengorger le pont Thinat

La pétition a déjà recueilli plus de 300 signatures. Des centaines d'habitants pourraient ainsi rejoindre la gare d'Orléans en seulement cinq minutes et leur éviteraient des galères sur la route. C'est en tout cas ce que pense Michel Grés qui a écrit une nouvelle fois à François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire. "Nous sommes des habitants qui ont besoin de passer le pont Thinat aux heures de pointe", raconte-t-il. "Donc un arrêt de train au château de Saint-Jean-le-Blanc, tout le monde serait content. Il y a déjà un parking qui n'est presque pas utilisé. Cela ne demanderait pas de gros investissements," et Michel Grés "d'ajouter que ce serait bon aussi pour l'environnement."