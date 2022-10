Une pétition pour protester contre la suppression de centaines de trains dans les Hauts-de-France

La SNCF dévoile son Plan de Transport Adapté, c'est-à-dire les nouveaux horaires des trains qui circuleront dans les Hauts-de-France à partir de lundi 24 octobre. Ce plan, affirme la SNCF, c'est pour faire face au manque de conducteurs de train et améliorer les services. Les usagers ne l'entendent pas de cette oreille et s'inquiètent pour la suite. Une pétition sur le site change.org est lancée depuis ce mardi matin.

ⓘ Publicité

Pour consulter la liste des trains supprimés c'est en lien dans la pétition.

"Tout le monde est mis devant le fait accompli"

Michel Magniez, usager de la ligne Saint-Quentin-Amiens, adjoint au maire de Saint-Quentin et membre du collectif la SNCFvamtuer lance cette pétition parce qu'"il y a vraiment une grande détresse des usagers, tout le monde est mis devant le fait accompli et il y a une violence dans la façon dont ça se passe. Cette pétition est une manière pour les usagers de montrer leur mécontentement, parce que la situation est totalement inédite".

Le collectif SNCFvamtuer propose une liste des trains supprimés. "La SNCF ne joue vraiment pas le jeu sur l'information puisque les horaires sont mis en ligne, et les usagers sont livrés à eux-mêmes et doivent aller sur le site TER Hauts-de-France et consulter les horaires pour savoir si leur train est supprimé ou non."

Ce Plan de Transport Adapté doit être mis en place sur 6 mois minimum.

loading