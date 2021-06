PHOTOS - Une phase exceptionnelle des travaux de l'A57 a eu lieu cette nuit à Toulon

Une étape essentielle et compliquée des travaux d'élargissement de l'A57 a eu lieu cette nuit quartier Sainte-Musse à Toulon. Avant de démolir les voies pour les reconstruire et les élargir, une charpente en acier de 150 tonnes a été installées : elle accueillera dès septembre la nouvelle chaussée !

Les travaux d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A57, à l'est de Toulon, doivent durer 4 ans. Mais une première étape essentielle a eu lieu cette nuit à hauteur du quartier Sainte-Musse. Avant de démolir l'actuelle portion d'autoroute pour la reconstruire et l'élargir, il faut prévoir une nouvelle voie de circulation, une déviation. Cette nuit, la charpente métallique de cette nouvelle et temporaire portion d'autoroute, située au-dessus de la voie ferrée, a été déposée par d'immenses grues.

Cette structure en acier, qui accueillera la nouvelle chaussée en septembre prochain, mesure 8 mètres de large pour 30 mètres de long et pèse 180 tonnes. Deux grues de 750 tonnes chacune se sont chargées de soulever la charpente pour la positionner au-dessus de la voie ferrée. Un travail minutieux préparé depuis de longues semaines par les équipes de NGE, entreprise chargée des travaux d'élargissement, et par Vinci-Autoroute.

Une opération complexe et unique au vue des contraintes de temps et d'espace : la circulation a été interrompue cette nuit sur l'autoroute mais aussi à la SNCF pour permettre aux engins de soulever et positionner la structure entre les voies actuelles et les différents bâtiments qui longent l'autoroute.

Les 110.000 véhicules qui empruntent tous les jours cette autoroute rouleront sur le nouveau pont provisoire à partir du mois de septembre : "Les automobilistes seront surpris pendant une semaine, après ils ne s'en rendront même plus compte" précise Michel Castet, directeur des opérations pour ce chantier d'élargissement chez Vinci-Autoroute.

Au milieu de la nuit, deux grues ont soulevé et positionnée la charpente en acier de 180 tonnes en présence d'une trentaine d'agents © Radio France - Sophie Glotin

Un convoi exceptionnel a déposé, il y a quelques jours, la charpente métallique de 180 tonnes qui servira de chaussée et pont temporaires. © Radio France - Sophie Glotin

Une des deux grues de 750 tonnes nécessaires pour soulever la structure en acier © Radio France - Sophie Glotin