Une place de parking en centre-ville du Mans à 35 € par mois

C'est le concept de la jeune entreprise Yespark qui se développe un peu partout en France. Grâce à une application sur téléphone portable, elle permet aux automobilistes de louer des places vacantes dans les parkings sous-terrains de certains immeubles.

Il suffit désormais d'avoir un smartphone pour se garer en ville sans tourner une demi-heure. Yespark propose dès maintenant des places de stationnement à louer, rue du Chêne Vert, à deux pas du centre-ville du Mans. Elles sont situées dans deux parkings sous-terrains de résidences gérées par un bailleur social, la Samo. L'avantage selon Thibaut Chary, le confondateur de Yespark, c'est de pouvoir se garer dans un endroit sûr et accessible 24 h / 24 h : "C'est fermé, c'est sécurisé, toute la location et l'accès se font via le smartphone, qui sert de télécommande grâce à un petit objet connecté que nous branchons sur la porte."

La place louée est attitrée, elle devient la vôtre contre un abonnement mensuel de 35 €, sans engagement de durée. C'est deux fois moins cher que pour les parkings de la ville comme République ou Jacobins. L'abonnement est payé à Yespark, qui prélève une commission et reverse le rester au propriétaire. Au Mans, trente places sont disponibles dans ces deux parkings de la Samo, seul partenaire de l'entreprise à l'heure actuelle : "L'objectif, c'est d'avoir plus de parkings au Mans, poursuit Thibaut Chary, et plus ils sont centraux mieux c'est car on sera dans des zones où le stationnement est encore plus tendu. D'ici six mois, on aimerait bien avoir entre 50 et 100 places au Mans."

Yespark, qui dispose à l'heure actuelle de 5 000 places de parking dans toute la France, espère travailler avec d'autres partenaires à l'avenir. Mais estime difficile de servir d'intermédiaire pour des particuliers qui souhaiteraient louer une place : "Pour installer notre dispositif, il faut l'accord du propriétaire. Or les particuliers dans les immeubles sont en copropriété et il faut donc avoir l'accord de tout le monde. Ce qui est compliqué quand ça n'intéresse qu'un ou deux propriétaires."