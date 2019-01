Une première dans les Vosges : le contrôle routier "en nasse"

Une trentaine de gendarmes et de douaniers, mobilisés ce jeudi 24 janvier, pour un contrôle routier "en nasse" sur la RN 57. Une première vosgienne, réalisée sur l'aire de repos des Neuf-Lieux.

Épinal, France

Le contrôle routier "en nasse", s'apparente à la pêche en mer, sauf que le filet ce sont les motards de la gendarmerie. Devant et sur les côtés, les motards obligent les automobilistes à ralentir, alors qu'à l'arrière d'autres gendarmes préviennent tout risque d'accident. Le groupe de véhicules est alors conduit sous escorte sur l'aire de repos.

Les files de contrôles mises en place permettent une rotation plus rapide. Le nombre de voitures et de camions pris est variable. "Si ça coince, on ajuste les choses" commente le Lieutenant-Colonel Xavier Vialenc, N° 2 du peloton de gendarmerie des Vosges.

Tous les véhicules ainsi interceptés sont contrôlés conjointement par les gendarmes et les douaniers.