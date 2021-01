Une première en France : des bus conduits par des bénévoles pour mieux desservir le Libournais

Aux Pays-Bas, un bus sur trois circule désormais sur le principe des "Buurtbus" que l'on peut traduire par bus de quartier. Le bus est apparemment tout à fait comme les autres. Il circule sur des lignes régulières avec des horaires fixes. Une différence toutefois, son chauffeur n'est pas un professionnel. C'est un bénévole appartenant à une association.

Ce modèle n'existe pas en France. "Je souhaite l'importer ici car je veux faire de la CALI (Communauté d'agglomération du Libournais, NDLR) un laboratoire des mobilités, explique Philippe Buisson, maire de Libourne et président de la CALI. Nous sommes dans un territoire péri-urbain avec beaucoup de villages viticoles ou agricoles. Difficile d'y faire circuler u réseau de bus avec une économie solide. On va créer avant l'été deux premières lignes avec ce système". Ces deux premières lignes concerneront les communes de Saint-Ciers-d'Abzac (reliée à Saint-Denis-de-Pile et Libourne) et de Génissac (reliée à Libourne).

Il reste encore quelques obstacles à lever. "Nous étudions l'organisation sur un plan juridique, poursuit Philippe Buisson. Il faudra créer une association de conducteurs de ces Buurtbus. Ce seront des gens qui disposent des permis adaptés et qui s'engageront à tenir ces lignes aux horaires prévus. Ils auront envie de rendre service à leurs concitoyens pour créer de la mobilité. Cette expérience intéresse beaucoup de monde. Le gouvernement m'a déjà invité à aller plus loin car ce système peut être décliné ailleurs en France".

La CALI a déjà innové en matière de réseau de bus en septembre 2019 avec les "Calibus", un réseau de 14 lignes totalement gratuites pour l'usager.