Vidéo - Une première en milieu rural : une navette sans chauffeur testée entre Crest et Eurre

"C'est une première mondiale" assure ses promoteurs : la navette autonome Beti a été officiellement lancée ce vendredi dans la Drôme. Elle est testée à partir du lundi 7 septembre entre la gare de Crest et l'Ecosite d'Eurre. L'expérimentation va durer six mois.

L'expérimentation devait débuter en février dernier, elle a finalement été officiellement lancée ce vendredi dans la Drôme. Beti, la navette sans chauffeur sera en service à partir ce lundi 7 septembre entre la gare de Crest et l'Ecosite du Val de Drôme à Eurre.

"Une première mondiale en milieu rural"

"C'est une grande fierté d'avoir mené à bien ce projet chez nous dans la Drôme" explique Benjamin Beaudet, directeur général des Autocars Bertolami (entreprise familiale basée à Saint-Donat-sur-l'Herbasse) qui exploite cette navette autonome fabriquée par la start-up lyonnaise Navya.

Ce minibus électrique de 15 places (11 assises et 4 debout) roule en toute autonomie (sans besoin d'un chauffeur) à 25 km/h maximum sur un trajet de 3,5 kilomètres. "Ce minibus évolue grâce à une antenne GNSS qui le guide et qui lui permet au centimètre près de savoir où il est sur un parcours qu'il a appris et ensuite il a des capteurs qui lui permettent de détecter des événements et de prendre des décisions par rapport à eux" explique Benjamin Beaudet.

Beti, la navette sans chauffeur qui circule entre Crest et Eurre dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Les hautes technologies ce n'est pas que Londres, Paris et New York"

"Le plus facile c'est de faire tourner des navettes en milieu urbain parce qu'il y a plein de repères qui sont fixes, c'est beaucoup plus difficile chez nous en milieu rural car les arbres vont bouger, les feuilles vont tomber et les repères vont bouger, donc c'est un vrai challenge" explique Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La mise en place de cette navette a coûté 280.000 euros, dont 220.000 apportés la région.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copier

"L'innovation doit se faire aussi sur les territoires ruraux"

L'objectif ce n'est pas "d'innover pour innover" explique Laurent Wauquiez. "Dans une ville de notre taille aujourd'hui, c'est pas facile, un bus avec chauffeur c'est trop coûteux alors si un jour la navette autonome amène une économie sur ce terrain ça rendra le transport plus abordable" précise Hervé Mariton, le maire de Crest qui compte un peu moins de neuf mille habitants.

Beti, navette autonome exploitée dans la Drôme par les Autocars Bertolami. © Radio France - Mélanie Tournadre

Hervé Mariton espère que cette expérience sera concluante et que d'autres navettes autonomes pourront être déployées à l'avenir à Crest , notamment "entre un camping, des terrains de sport, un collège puis un hôpital par exemple".