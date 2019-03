PHOTOS - Une première mondiale pour le plus gros paquebot d’Europe, à Marseille ce mercredi

Marseille, France

Long de 315 mètres, haut de 67 mètres, équipé de 2.000 cabines pour une capacité totale de plus de 5.600 passagers, le MSC Bellissima est aujourd'hui le plus gros paquebot d'Europe avec son frère jumeau, le Meraviglia, basé lui aussi à Marseille. Les premiers passagers pourront découvrir à bord une première mondiale : un assistant de croisière virtuel. Dans chaque cabine, un petit boitier rond haute technologie avec micro et haut-parleur, à qui les passagers pourront parler et demander tout ou presque sur leurs vacances.

l'assistant personnel Zoé tout rond - MSC

Il s'appelle Zoe, il a été inventé selon le PDG de MSC pour permettre aux passagers de profiter de toutes les offres de divertissement d’une croisière. Gianni Onorato a la conviction qu’avec des paquebots de plus en plus en grands, le croisiériste n’est pas au courant de toutes les activités proposées. Zoe est censé faciliter la vie à bord, selon Patrick Pourbaix. Le directeur général de MSC France donne l’exemple de l’heure des repas, des choix d’excursions, de la localisation du théâtre ou du casino.

La voix de Zoé Copier

Zoe pourra répondre à 800 questions posées fréquemment par les passagers. Quelque 400 personnes, notamment chez Harman, la maison mère de la célèbre marque JBL, ont travaillé de longs mois pour la créer. Comme en radio, la voix c'est très simple à utiliser pour tout le monde : une question, une réponse.

Zoe parle sept langues dont le japonais.

Zoé en japonnais Copier

Tous les nouveaux bateaux de MSC seront équipés de cette technologie notamment ceux fabriqués à Saint-Nazaire. Reste maintenant à savoir si les premiers passagers seront séduits après leur semaine à bord.

Le Bellissima est le deuxième de la série pour MSC © Radio France - Anne Patinec

À bord du MSC Bellissima © Radio France - Anne Patinec