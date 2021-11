Une première station de recharge des voitures électriques installée le long de l'A84

Elle est en service depuis le 8 octobre. Une station de recharge pour les véhicules électriques vient d'être mise en place sur l'aire de Gouvets sur l'A84, à l'initiative d'un consortium privé Ionity, en partenariat avec le pétrolier Shell et Enedis.

Elle est composée de cinq bornes de recharge rapide dont 4 sont de "haute puissance" : elles ont une capacité de 350 Kilowattheure et peuvent recharger une grosse berline électrique en 10 minutes pour un coût d'environ 80 centimes la minute. Mais attention, ce délai de charge dépend aussi de la capacité du véhicule, de la puissance qu'il accepte.

Pour des voitures électriques "plus petites", une cinquième borne a été installée avec une capacité de 50 kWh, ce qui permet une recharge en demi-heure environ.

D'autres projets le long de l'A84

Jusque là, dans la Manche, pour recharger sa voiture sur un trajet longue distance, il existait uniquement deux bornes de recharge rapide : une au sud d'Avranches, dans la zone commerciale de Saint-Quentin-sur-le-Homme et une à Guilberville.

Cette station sur l'aire de Gouvets avec plusieurs bornes est donc la première installée le long de l'A84 mais peut-être pas la dernière puisqu'il y a deux autres projets de station de recharge en cours : une sur l'aire du Mont-Saint-Michel et une autre, dans la zone d'activité de Guilberville qui pourrait voir le jour à l'été 2022.

Des bornes à venir près de la RN 13

Le long de la RN 13, une borne de recharge rapide doit être installée début 2022 à Saint-Joseph. Une autre est en projet à Carentan.

Et puis de plus en plus d'enseignes de la grande distribution s'empare également du sujet. "On a de plus en plus de demandes d'hypermarchés et de magasins qui souhaitent avoir leurs propres équipements pour alimenter les véhicules de leurs clients", explique Yves Moisan, délégué territorial Manche d'Enedis.

Un diagnostic de toutes les initiatives - publiques comme privées - doit être réalisé en 2022 par le SDEM 50, le syndicat départemental des énergies, pour essayer d'organiser ce déploiement de manière cohérente dans les cinq ans qui viennent.