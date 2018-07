Une quarantaine de véhicules mis en fourrière pour le premier jour des fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan, bien plus que d'habitude

Mont-de-Marsan, France

C'est toujours un casse-tête pour tous ceux qui n'habitent pas le centre-ville : où se garer à Mont-de-Marsan pendant les Fêtes de la Madeleine ? Il y a les matinaux, qui trouvent de la place relativement facilement, d'autres qui gardent leur coin secret, comme pour les champignons... Ces deux dernières années, les Montois du "centre" avaient eu un laisser-passer pour accéder au périmètre de sécurité. Mais, cette année, la Ville a décidé d'assouplir les règles et autorise toutes les voitures à circuler librement entre 6 heures et 10 heures du matin. En revanche, passé 10 heures, c'est terminé !

Pour le rappeler, un agent est posté à chacun des 23 points d'entrée de ville à partir de 10 heures. Les habitants du cœur de ville ont été prévenus par courrier, avec un plan. Les autres habitants, ceux de l'Agglomération, par exemple, n'ont rien reçu. Et du coup, certains automobilistes ont garé leur voiture avant 10 heures et ont eu la désagréable surprise de ne pas la retrouver le soir. Ils étaient une quarantaine la seule journée de mercredi, jour d'ouverture des Fêtes de la Madeleine 2018.

Tous nos points de fermeture sont matérialisés, par des buses, des barrières avec déviation - Bertrand Tortigue

Car avant 10 heures, si vous ne connaissez pas les contours du périmètre de sécurité : aucun agent n'est là pour l'indiquer, pas plus que des panneaux. "Tous nos points de fermeture sont matérialisés" explique l'adjoint au maire de Mont-de-Marsan en charge des fêtes et du stationnement, Bertrand Tortigue "Avenue Georges Clémenceau, au niveau du feu de la boulangerie, il n'y a pas d'agent avant 10 heures c'est exact mais il y a toujours les barrières avec déviation et sens interdit... _Que les gens réalisent que s'il y a une barrière ça pose problème donc n'y accédez pas ou alors libérez votre voiture à partir de 10 heures_".

Le périmètre de sécurité des Fêtes de la Madeleine 2018, où il est interdit de stationner et de circuler entre 10H et 6H du matin - © Ville de Mont-de-Marsan

Ce qui n'empêche pas l'élu montois de reconnaître qu'il y a peut être des choses à revoir, notamment sur l'installation de panneaux et un léger manque de communication. "Nous avons eu un système très stricte après les événements de Nice, nous l'avons légèrement assoupli pour prendre en compte les professionnels, l'activité commerciale. Mais, c'est le revers de la médaille où les gens volontairement ou involontairement font l'oubli de laisser des voitures dans le périmètre. Ce système sera t-il maintenu pour 2019 ? Wait and see..."