Une quinzaine d'accidents sur les routes de Champagne-Ardenne

Soyez très prudents si vous prenez la route ce lundi 19 décembre surtout dans le département des Ardennes où la Préfecture a émis un bulletin de vigilance jaune à la neige et au verglas. Dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ardennais sont intervenus sur une quinzaine d'accidents de la route. Ils se sont produits essentiellement sur l'A34 et l'A304 à hauteur de Rimogne ou encore Poix-Terron. Heureusement sans gravité ni bléssés.

Dimanche soir vers 23h, sur la RD 3 au niveau de la commune de L'Epine, près de Chalons-en-champagne, une voiture a fait une sortie de route. Son conducteur est décédé. D'après les pompiers, on ne sait pas si cet accident est dû aux conditions de circulation difficiles sur les routes.

Les gendarmes et les pompiers de la Marne et des Ardennes appellent à la plus grande prudence ce matin sur les routes des deux départements.