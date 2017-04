Une révolution dans les transports entre le Vaucluse et le Gard

Pour désengorger la circulation entre Villeneuve-lez-Avignon (le Gard en général) et Avignon : la création d’un téléphérique qui reliera le Rocher des doms et le Fort Saint-André

Comprenant deux cabines pouvant accueillir chacune 60 passagers pour un trajet d’1,2 km qui circuleront à 60 km/h ce qui permettra de transporter en 2 minutes 120 passagers en moyenne ce qui représente 1200 personnes/heure. Absolument écologique, ce téléphérique sera totalement autonome en énergie puisque, équipé sur les toits de ses cabines, de panneaux solaires et de batteries électriques pour stocker l'énergie en cas de panne, de non-ensoleillement prolongé ou pendant la nuit. Son profil sera étudié pour résister au mistral avec un système de guidage laser pour amortir la vitesse du vent (système inspiré par ce qui a été fait sur le pont de Millau). Finis les embouteillages sur les ponts, ce moyen de transport offrira de plus une vue magnifique sur le Rhône et le Pont Saint-Bénézet, il ne nécessitera pas de travaux trop complexes, il permettra aux usagers de transporter les poussettes, les vélos, les trottinettes et pendant le festival il pourra fonctionner jusque tard dans la nuit.Un vrai projet de développement durable, sans émission de CO2… Les travaux seront conjoints à ceux du Tramway sans impact sur la circulation routiere