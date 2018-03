Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Après des mois de réflexion, le préfet de la Manche a donc décidé la mise en lpace à partir de ce vendredi d'une section limitée à 110 kms/H au lieu de 130kms/H pour renforcer la sécurité des usagers sur le secteur de Gouvets et de Pont Farcy.

Jean-Marc Sabathé justifie sa décision par une fréquence élevée d’incidents nécessitant l’intervention des services de sécurité. La portion à 110kms/H concerne 4,2kms dans le sens Caen/Rennes et 5,8kms dans le sens Rennes/Caen. L'idée est d'améliorer la sécurité routière et les conditions de circulation dans le département. Pour l'instant aucune autre portion n'est à l'étude.

Le directeur de cabinet du préfet Gilbert Manciet "nous avons un linéaire sinueux propice à des accidents. C'est la topographie du terrain qui nous a amené à décider d'un abaissement de la vitesse. Les usagers qui vont prendre cette route vont s'en rendre compte très rapidement puisque des panneaux sont déjà visibles. Ce n'est pas dans un but de contrôle de vitesse mais adapté à la route accidentée. On a constaté de plus en plus d'accidents. Il faut adapter sa vitesse à la route et à la météo. Ces mesures existent ailleurs en France."

La limitation de vitesse c'est sur les sections de l’autoroute A84 comprises entre le point kilométrique 212+200 et le point kilométrique 208+000 dans le sens Caen vers Rennes et du point kilométrique 206+000 au point kilométrique 211+850 dans le sens Rennes vers Caen.