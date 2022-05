Une semaine après un accident de camion, réouverture de la voie rapide Ernée-Laval à Saint-Ouën-des-Toits

C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes et les routiers qui utilisent l'un des axes les plus importants du département, la RD 31, voie express qui relie Laval à Ernée : la réouverture au trafic entre le giratoire "Chênes secs" et l'échangeur "Croix du bouquet", ce lundi 16 mai, dans les deux sens.

Depuis le 11 mai dernier, au niveau de la commune de Saint-Ouën-des-Toits, la route était fermée à la circulation pour un chantier de nettoyage de la chaussée. Il y a une semaine, le chauffeur d'un camion, transportant de l'huile alimentaire, avait perdu le contrôle de son véhicule qui s'était couché en travers de la voie rapide, nécessitant sa fermeture temporaire.