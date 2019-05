Une semaine de chantier et un week-end de coupure sur l'A75

Clermont-Ferrand, France

Ce sera l'un des temps forts de ce chantier d'élargissement. Le pont de la D765, le pont de l'avenue Ernest Cristal, doit être démoli le week-end prochain. C'est le plus gros pont à démolir sur les 10 kilomètres qui doivent passer en 2 fois 3 voies. Les ponts qui passent au-dessus de l'autoroute ne permettent pas de faire passer une chaussée élargie, il faut donc les détruire pour les reconstruire, comme cela a déjà été fait sur l'A711, l'autoroute entre Clermont et Lempdes.

La D765 sera barrée © Radio France - Emmanuel Moreau

La démolition va commencer vendredi soir. L'autoroute sera fermée à 22 heures et le grignotage du béton pourra commencer au cœur de la nuit, après avoir installé une couche de protection de la chaussée. Une opération qui devrait être terminée autour de samedi midi. Il faudra encore dégager les gravas et tout remettre en état. La réouverture de la circulation est prévue le lundi 13 mai à 6 heures du matin.

La moitié du nouveau pont déjà construite

Une coupure qui ne devrait pas avoir trop d'impact pour les usagers de l'autoroute. Pas besoin de déviation ; les voitures contourneront juste le chantier en passant par la bretelle de sortie avant de revenir par la bretelle d'entrée. Une chaussée provisoire permettant de traverser l'avenue Ernest Cristal doit être réalisée dans la semaine.

Sur la départementale entre Cournon et Clermont, la circulation se fera via un nouveau pont qui a été construit juste à côté. Il ne s'agit que de la moitié de l'ouvrage final, la partie manquante doit ensuite être construite à la place du pont démoli. Un pont très large, 34 mètres, afin de faire passer les 2 fois 2 voies, une chaussée pour le futur Bus à Haut Niveau de Service et un trottoir pour les modes doux, piétons et cyclistes.

Le nouveau pont, construit en partie, sur le côté gauche. L'ancien pont qui doit être démoli à droite © Radio France - Emmanuel Moreau

Le temps que tout soit terminé, il n'y aura, provisoirement, qu'une seule file de circulation dans chaque sens sur l'avenue Ernest Cristal (plus un tourne à gauche). Cela risque de provoquer des bouchons assez importants sur cette route déjà très fréquentée. Tous les détails sont à retrouver sur le site d'APRR. le concessionnaire de cette partie de l'A75.