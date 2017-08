Une semaine de contrôle technique pour le grand pont sur la Loire de la RD 498

Depuis lundi matin, le grand pont sur la Loire de Saint-Just-Saint-Rambert est fermé à la circulation sur la RD 498. C'est pour un check-up complet de l'ouvrage qui doit finir ce vendredi.

Le grand pont sur la Loire de Saint-Just-Saint-Rambert doit rouvrir la circulation dans la journée de vendredi 4 août. L'ouvrage qui permet à la RD498 de franchir la Loire est fermé depuis lundi 31 juillet, le temps d'une inspection générale.

L'ouvrage inauguré en décembre 2008 ne sera bientôt plus couvert par la garantie décennale. Deux bureaux d'étude sont ainsi chargés de passer au crible le moindre centimètre de béton et de câble. Les ordinateurs compareront les données relevées cette semaine à celles enregistrées lors d'un tout premier état des lieux réalisé en 2010. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas de problème et de programmer d'éventuelles interventions de maintenance.

20 000 véhicules par jour sur le seul pont suspendu de la Loire

Trois nacelles permettent aux équipes d'inspecter l'ouvrage de fond en comble, dont une pour se hisser à 38 mètres, la hauteur des pylônes, et une autre pour passer sous le pont entièrement suspendu sur la Loire.

Le pont s'étire sur 270 mètres. Il supporte un trafic moyen de 20 000 véhicules par jour. Ce bilan de santé coûte environ 60 000 euros au conseil départemental de la Loire.