Une série d'incendies perturbe la circulation sur la Nationale 113 et l'A7 dans les Bouches-du-Rhône

Par Thibault Maisonneuve, France Bleu Provence et France Bleu

Un départ de feu le long de la voie ferrée entre Saint-Martin-de-Crau et Arles sur la N113, provoque un important bouchon et l'arrêt de la circulation des trains. Sur l'autoroute A7, un feu de voiture s'est propagé. Circulation ralentie entre les Pennes-Mirabeau et Marseille.