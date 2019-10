PHOTOS - Une situation décrite comme infernale tous les matins sur la rocade d’Avignon depuis la fin Août

Avignon - France

Pour une majorité d’automobilistes c’est du jamais vu. Jean-Luc qui s’impatiente au volant derrière une file interminable de voitures et camions constate : « On se demande ce qui s’est passé hormis la fermeture de la voie pour tourner à droite et remonter sur le centre-ville d’Avignon mais un tel bazar même en dehors des heures de pointe , souvent, je croyais pas cela possible et ça fait trente ans que je passe ici ». Effectivement en venant du Pont des Deux Eaux ou de la route de Morières une barre de béton bloque au carrefour la remontée vers les remparts avec un panneau sens interdit. Mais nombre d’usagers remarquent surtout un temps de passage au vert des feux tricolores qui s’est considérablement réduit depuis la mi-août. Ajouté à cela précisent-ils une synchronisation des feux tricolores sur la rocade sud en direction de l’hôpital et de la zone de Courtine complétement chaotique au détriment de toute fluidité de la circulation. Justement Mireille, agent hospitalier, évoque ses collègues excédés pour se rendre sur place le matin : « On a le sentiment que tout est fait pour congestionner le trafic et inciter les gens à prendre les bus ou le futur tramway. Mais ce tramway vous croyez qu’il est adapté à un déplacement plus facile dans l’agglomération ! »

Les riverains de la rocade sud sont exaspérés tandis que la mairie explique vouloir décongestionner la circulation dans les faubourgs

Conséquence également d’une artère centrale plus que saturée : la chasse aux raccourcis par les rues adjacentes qui a déclenché la colère récemment des riverains de la rocade sud et de la ceinture verte excédés de voir passer un flot de voitures dans des rues et chemins pas du tout appropriés à cela. Alors la mairie que nous avons sollicité à propos de cette situation sans précédent nous répond en trois points :

- L’avenue Pierre Semard reste bien contrainte à la circulation depuis le boulevard Charles de Gaulle. En effet les travaux du Bus à Haute fréquence portés par le Grand Avignon se situent actuellement entre l’avenue de la 1° division blindée et les remparts avec des fermetures de voies.

- Afin de ne pas congestionner la circulation vers les Faubourgs à cause de ces travaux, les déviations sont reportées vers soit la route de Montfavet, suite par la zone de la Courtine et cela dès le boulevard Charles de Gaulle.

- La signalisation et la gestion des feux tricolores sont donc conformes à cette mesure d’évitement des Faubourgs.

Une barre en bèton interdit toujours de tourner à droite sur l'avenue Pierre Semard vers le centre ville © Radio France - JM Le Ray

La municipalité préconise de devier à droite par la sortie vers la route de Montfavet © Radio France - JM Le Ray

Au revoir l'embouteillage mais un sacré parcours en vue pour retrouver sa destination d'origine ! © Radio France - JM Le Ray