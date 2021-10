Une solution d'urgence pour le pont du Gabut à La Rochelle

Depuis mercredi après-midi, un moteur de secours permet de nouveau d'actionner le pont levant du Gabut, qui fait le lien entre le Vieux port et le quartier des Minimes. Le moteur historique de ce pont vieux de près d'un siècle a brûlé ce weekend. Un nouveau coup dur, un mois après une autre panne.

A La Rochelle, depuis mercredi 13 octobre en début d'après-midi, on peut de nouveau emprunter le pont du Gabut à pied, en vélo ou en voiture. Le pont levant a pu être abaissé en début d'après-midi, grâce à un moteur de secours. Car le moteur historique, lui, a brûlé dimanche, pour une raison encore inexpliquée. Un moteur qui avait été conservé malgré les lourds travaux menés l'an dernier pour restaurer ce pont Scherzer inauguré en 1927, et qui depuis fait le lien entre le Vieux port et le quartier des Minimes.

Le remplacement de ce moteur est l'affaire d'une à deux semaines. En attendant, le moteur de secours ne permettra de lever le pont qu'une fois par marée durant deux heures, afin de permettre l'accès des bateaux au bassin des chalutiers. Mais attention, cela ne sera possible qu'entre 7h et 20h.

La ville de La Rochelle a également commandé un diagnostic complet du système de levage du pont, afin de comprendre ce nouveau coup dur, après une première panne il y a un mois. Cette partie mécanique n'avait pas fait partie de la lourde restauration du pont.