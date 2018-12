"Une solution d'urgence" proposée par le SNCF et la Région aux usagers TER de l'avant-pays savoyard

Depuis le 9 décembre, 75% des trains TER Chambéry-Lyon via Pont de Beauvoisin ont été supprimés à cause des travaux en gare de Lyon Part Dieu. Plus de 3000 usagers se retrouvaient sans moyen de transport. Mardi, la SNCF et la région Auvergne Rhône-Alpes a remis en ligne huit trains.

Plus d'une centaine d'habitants ont participé au débat public avec la SNCG et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Le Pont-de-Beauvoisin, France

Deux allez-retours directs sur le Chambéry-Lyon et quatre trains en plus entre Chambéry et Bourgoin_Jallieu par jour. Voilà, la solution d'urgence proposée en réunion mardi au Pont-de-Beauvoisin par SNCF Mobilités et la Région Auvergne Rhône-Alpes aux habitants de l'avant pays savoyards.

Depuis le 9 décembre, 75% des trains TER Chambéry-Lyon via Pont-de-Beauvoisin ont été supprimés. En cause, les travaux de la gare de Lyon Part Dieu. Plus de 3000 usagers du trains se trouvaient donc démunis... Sans moyen de transports pour aller travailler...

Un débat public mouvementé

Ce geste a été jugé insuffisant par plus de la centaine d'habitants présents au cours du débat public. En fait la SNCF et la Région proposent comme solution d'urgence aux savoyards : un direct Chambéry-Lyon à 9H58 et 18h44 et un Lyon-Chambéry à 11H42 et 21h06.

Des trains qui ne correspondent pas aux heures de travail et qui laissent la plupart des habitants dans une sacré galère comme comme Julian Boutin. "Les vies des familles ont été totalement brisées et bouleversées. Pour les enfants, les nounous, le travail évidemment. Financièrement c'est une catastrophe, le train c'est pas très cher. Là les gens sont obligés de prendre la voiture c'est une explosion de budget !"

"On a regardé les grands flux et on a totalement oublié les gens qui étaient au milieu" - Franck, un habitant de l'avant-pays savoyard.

"On a été écouté mais pas entendu" résume le collectif TER de l'avant-pays savoyard. Même carrément "oublié" pour Franck, habitant de Lépin le lac. D'ailleurs Philippe Gamon le directeur des transports Région l'a reconnu : on a pas suffisamment regardé la grille [des trains].

Début février, une nouvelle réunion sera organisée entre le collectif citoyen, la région et la SNCF pour trouver une solution plus satisfaisante jusqu'à la fin des travaux en gare de Lyon Part Dieu, c'est à dire jusqu'à 2020. Les nouveaux trains d'urgence remis en ligne eux, n'entreront pas en gare avant le 9 février 2019.

La grille des trains modifiée au 9 février 2019

La nouvelle grille des trains TER proposée pour le 9 février 2019.

En orange, les trains remis en ligne.