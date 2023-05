Une start-up stéphanoise conçoit un avion électrique pour transporter jusqu'à 19 personnes

La start-up Eenuee, installée à Saint-Étienne (Loire), veut développer un avion électrique de 19 places. Invité de France Bleu Saint-Etienne Loire lundi 22 mai 2023, le co-fondateur de l'entreprise Erick Herzberger explique qu'il cherche à "offrir des connexions entre villes secondaires partout en France".

Comme une manière de répondre aux critiques écologiques, cet avion électrique sera "complètement écologique puisqu'il consomme moins qu'un train et ne génère aucune infrastructure", assure Erick Herzberger. Les aérodromes déjà existants en France seront utilisés.

Un avion "complètement écolo"

Pour le moment, Eenuee a élaboré un prototype de cet avion et effectue des essais au sol sur la piste de l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon. "Avant même les essais, l'aéroport nous sert à l'assemblage de l'avion et plus tard à la fabrication en série", espère le président d'Eenuee.

L'entreprise veut effectuer le premier vol de son avion en taille réelle "d'ici trois ans", pour certifier l'appareil et emmener des passagers à partir de 2028. Eenuee compte proposer des liaisons entre villes secondaires : "Typiquement, pour rallier La Rochelle depuis Saint-Etienne, on prend pratiquement 7 heures par n'importe quel moyen de transport. Nous voulons le proposer en 2 heures 30."

La start-up travaille sur une levée de fonds de 4 millions d'euros. Elle sera présente au salon de l'Ecomobilité, de Saint-Etienne du 25 au 27 mai, et sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes du salon du Bourget au mois de juin.