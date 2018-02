Plus de 30 parlementaires et présidents de Départements du Massif Central adressent une lettre ouverte au président de la République. Ils demandent à Emmanuel Macron de renoncer à la décision de réduire la vitesse autorisée sur les routes secondaires, une mesure "injuste et pénalisante" selon eux.

Une trentaine de parlementaires de tous bords et les présidents de plusieurs conseils départementaux, tous élus du Massif Central, ont adressé une lettre ouverte au président de la République. Dans ce courrier daté du 24 février 2018, ils demandent à Emmanuel Macron de revenir sur la décision annoncée de réduire la vitesse maximale autorisée sur le réseau secondaire de 90 à 80 km/h. Parmi les 34 élus signataires, on retrouve 12 députés, 11 sénateurs, trois députés européens, huit présidents de conseils départementaux, de bords politiques différents. On y voit par exemple les signatures du communiste Jean-Paul Dufrègne, député de l'Allier, celle de Brice Hortefeux, Député européen LR, Christophe Jerretie, député LREM de Corrèze ou encore la socialiste Angèle Préville, sénatrice du Lot.

Un coup fatal à l'attractivité des départements du Massif Central"

Pour les 34 signataires de cette lettre, "cette décision suscite la colère et incompréhension d'une majorité de Français et plus encore des habitants des départements du Massif Central." Ils soulignent que si l'objectif de réduire le nombre de victimes d'accidents de la route est essentiel, cette mesure "ignore les difficultés de déplacement dans les territoires ruraux et de montagne qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un réseau structurant (...) et dont les habitants n'ont d'autres alternatives que d'utiliser leur véhicule pour leurs déplacements personnels et professionnels." Du point de vue des élus, cette diminution de la vitesse autorisée "porterait un coup fatal à l'attractivité des départements du Massif Central qui se trouve encore à l'écart des grandes voies de communication et voient s'éloigner la perspective de bénéficier demain de lignes à grande vitesse."

Une mesure "injuste et pénalisante"

Les signataires qui soulignent que cette mesure va concerner la quasi-totalité du réseau routier du Massif Central à compter du 1er juillet 2018. Cette décision serait pour eux "une double peine pour les départements du Massif Central que l’Etat a oubliés dans ses grands projets d’infrastructures routières et ferroviaires et qui verront leurs temps de déplacement vers les métropoles et les principales autoroutes sensiblement augmenter."

"Parce qu'elle est injuste et pénalisante pour la France périphérique, celle des territoires," les 34 signataires de cette lettre ouverte demandent donc à Emmanuel Macron de renoncer à cette abaissement de la vitesse autorisée. Dans ce courrier initié par Vincent Descoeur, député du cantal, les élus disent vouloir éviter que la "France à deux vitesses ne devienne, au lendemain d’une décision prise sans concertation avec les élus, la cruelle réalité des habitants du Massif Central, à l’heure où votre Gouvernement a fait de la mobilité une priorité."

La liste des 34 signataires