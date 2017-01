Une très bonne année 2016 pour Fil Bleu

L'année 2016 aura été un très bon cru pour Fil Bleu, le réseau de transports en commun de l'agglomération tourangelle. Tous les indices sont au vert. Principal enseignement des chiffres rendus publics ce lundi, la hausse de la fréquentation.

En 2016, la fréquentation de Fil Bleu, le réseau de transports en commun de l'agglomération tourangelle, a vécu une hausse de 1,6%. Fil Bleu a enregistré un peu plus de 36 millions de voyages l'an dernier, soit 600 000 de plus que l'année précédente. Dans le détail, c'est un peu plus de 20 millions pour les lignes de bus, un chiffre stable. Et près de 16 millions de voyages pour le tram ! Pour ce seul moyen de transport, la hausse est d'ailleurs de presque 5% par rapport à 2015.

Le tram transporte en moyenne 65 000 voyageurs par jour. Et il a d'ailleurs vécu une journée record l'an dernier, 70 000 voyages en l'espace d'une journée, c'était le 10 novembre. Une date bien éloignée des fêtes de Noel. Keolis qui gère le réseau pour Tours Plus n'avance donc aucune explication. 65 000 voyages par jour pour le tram, un peu plus de 3 ans après sa mise en service. C'est bien plus que les 55 000 voyages quotidiens qui avaient été prédits à l'époque.

Une dernière hausse à noter, celle des abonnements. Légère hausse de 0,4%. Ces abonnements représentent 66% de la fréquentation totale du réseau. Au total, bus et tram confondus, le réseau Fil Bleu fait voyager chaque jour, et en moyenne, 155 000 voyageurs dans l'agglomération tourangelle.