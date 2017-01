Une voie de la discorde dans le 15 eme arrondissement

C'est un collectif de riverains qui dit "stop" à la construction d'une voie dans les quartiers nords entre la Bricarde et la Castellane.

Une cinquantaine de mètres de bitume , c'est l'objet de la discorde .

Nous sommes à la Lorette , un petit lotissement de 74 maisons coincées entre grand littoral, et les cités , bien connues et pas que pour de bonnes raisons de "la Bricarde" et de la Castellane"

Or cette nouvelle voie ferait la jonction avec le boulevard Barnier et donc la cité de la Castellane.

Plus de circulation y compris de poids lourds et plus de délinquance, les habitants de la Lorette préviennent : ils ne laisseront pas faire.