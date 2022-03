Faute d'autoroute, une route à trois voies sera construite entre la Vendée et la Charente-Maritime

Enfin une voie rapide entre la Vendée et la Charente-Maritime ! Le projet tente de se monter depuis près de quinze ans, mais a sans cesse échoué - comme avec l'abandon de l'A831 en 2015. Les départements de Vendée et de Charente-Maritime ont finalement décidé de se passer de l'aide de l'Etat et ont annoncé lundi 28 février les détails des futurs travaux. Au programme, une partie à trois voies en Vendée et un détournement autour de Marans en Charente-Maritime.

Une route qui relie La Rochelle et Fontenay-le-Comte

La première étape était de "faire vraiment le deuil" des précédents projets, estime le président de la Vendée Alain Leboeuf. "Ils ne verront jamais le jour. Nous partons donc sur un concept nouveau, celui d'un axe entre deux pôles économiques majeurs : La Rochelle et Fontenay-le-Comte."

Côté Vendée, ce sera une route à trois voies à 90km/h dans les deux sens qui modifiera l'axe existant. "Chaque fois que vous êtes derrière un tracteur ou un camion, il est impossible de doubler à cause de l'affluence de cet axe", explique Alain Leboeuf. Cette route comportera aussi des déportations vers les voies à gauche. "Cela permettra aux voitures de tourner à gauche sans stopper la circulation derrière", note Alain Leboeuf.

Un contournement de Marans

Côté Charente-Maritime "le sujet majeur c'est le passage de Marans", estime Alain Leboeuf. "Pour les automobilistes, c'est le plus dangereux et il provoque d'énormes bouchons." Le conseil départemental de la Charente-Maritime travaille actuellement sur une déviation de Marans. "Elle permettra de fluidifier cet axe pour rejoindre La Rochelle."

Côté financement, la Vendée prendra "totalement" en charge le projet, annonce Alain Leboeuf. 20 millions d'euros sont sur la table. Le conseil départemental de Charente-Maritime, lui, essaie encore de solliciter l'Etat. Mais pour Alain Leboeuf, "sur ce projet l'Etat a loupé le rendez vous. Nous voulons juste qu'il nous facilite la tâche sur les procédures administratives." Les travaux devraient commencer en 2026 et se clôturer en 2028.