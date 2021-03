Une voiture de course 100% électrique imaginée en Charente-Maritime par Julien Beltoise

Le Pilote charentais-maritime Julien Beltoise qui dirige le Circuit de Haute Saintonge à la Genetouze en Charente-Maritime vient de présenter sa première voiture GT de circuit, la Beltoise BT01. IL s'agit d'une voiture GT 100% électrique issue, des recherches de la société Beltoise e Technology.

Une voiture de course 100% électrique : la Beltoise BT 01 - Beltoise e Tchnology

Des voitures de course moins polluante

Julien Beltoise, fils de Jean Pierre Beltoise , est convaincu que le sport automobile au plus hait niveau est arrivé à un tournant, et doit être partie prenante de la transition énergétique en jouant à fond la carte de la motorisation électrique. "C'est plus qu'un pari , c'est le sens de l'histoire" explique Julien Beltoise en rappelant qu'on est aujourd'hui engagé dans une course contre la montre pour réduire les émissions de CO2," le véhicule électrique alimenté par batterie est une solution la plus concrète à court et moyen terme" dit il avant d'ajouter "pas question sur les circuits de se mettre des oeillères et de continuer à dépenser plus d'1 kg de CO2 au kilomètre parcouru".

La Beltoise aura une autonomie modulable

La Beltoise BT01 a été crée avec le partenariat de Spark Racing Technology, société spécialisée dans le développement et l'ingénierie de véhicules électriques haute performance. Le véhicule pèse 1200 kg pour une puissance de près de 400 chevaux. Son autonomie est modulable, le prototype peut réaliser des essais et des courses d’une durée de 25 minutes et être utilisé pour des stages de pilotage et autres activités évènementielles sur circuit, avec une autonomie totale de plus de 3 heures sur la journée.

Rendez-Vous en septembre à la Genétouze

la Beltoise BT01 devrait être présentée en Charente-Maritime sur le circuit Haute Saintonge de la Genétouse le premier week-end de septembre 2021 lors du salon du Véhicules du futur