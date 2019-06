Une zone 30km/h à Sotteville-lès-Rouen pour mieux partager la route

Sotteville-lès-Rouen, France

Une première zone 30km/h voit le jour ce lundi 3 juin à Sotteville au sud de Rouen. Cette démarche intervient dans le cadre de la COP21 locale de la Métropole rouennaise. Cette nouvelle zone 30 permettra de partager les espaces entre les voitures, les vélos et les piétons.

Mieux partager l'espace avec les vélos

A Sotteville-lès-Rouen, la mise en place de pistes cyclables est compliquée : "Dans une configuration de rues étroites, ce n'est pas la solution" affirme Luce Pane, la maire de la ville. La ville compte 30 000 habitants mais l'espace est restreint : ils vivent ur 3/5 de la ville. Cette densité de population est un handicap : "Il faut faire de notre handicap une force" continue Luce Pane. De fait, le développement d'une zone 30km/heure s'est imposé aux équipes de la mairie. Les automobilistes devront ralentir et donc les vélos se sentir plus sereins. Benjamin, amateur de vélo, n'a pas le permis et donc utilise tous les jours son VTT. Il est satisfait : "D'habitude on roule dans les caniveaux, c'était pas la pêche !" s'amuse-t-il.

Il fallait modifier le rapport de force du tout voiture pour que les cyclistes se sentent à l'aise

Jean-Louis, un autre cycliste, y voit un changement des mentalités : "Ça commence à s'organiser, on se rend compte que les vélos sont importants dans la circulation".

Les voitures circuleront mais circuleront moins vite pour la sécurité évidemment mais ce sera également un moyen de réduire la pollution dans la ville.

En noir, sur la carte la nouvelle zone à 30km/h. Les axes en rouge restent à 50km/h. Les voies et les pistes cyclables devraient y être repensées. D'autres zones 30km/h devraient voir le jour dans les prochains mois.

Qu'en pensent les automobilistes ?

Dans le centre-ville de Sotteville, les automobilistes sont plutôt satisfaits. Patrice estime qu'il faut partager la route : "Il y a les trottinettes aussi qui n'ont plus le droit de circuler sur les trottoirs. Il faut prendre tout le monde en considération". Karine est plus réticente : "Je comprends que c'est mieux pour éviter les accidents, mais 30km/h c'est un peu juste pour moi".

Jacques aussi est plutôt convaincu même s'il émet des réserves : "J’espère que ce sera respecté par tout le monde, j'en doute".

Développer les vélos dans l'espace public

Cette zone 30, n'est pas une finalité dans la ville. La mairie veut développer les équipements dédiés aux bicyclettes. Sur la nouvelle place de l'Hôtel de Ville, 42 arceaux pour attacher les vélos seront implantés. Mais aussi près des lieux d'attraction forte comme les écoles, les gymnases, bibliothèques ou encore les salles de spectacles.

Un espace dédié rue Pierre Corneille sera mis en place. De nombreux bénévoles seront présents pour aider les débutants en vélo à réparer leurs engins.