Ligne POLT : "Plus que le TGV, il faut une desserte classique, fiable et moderne"

Alors que l'on célèbre les 40 ans du TGV, le Berry fait partie des territoires non desservis par le réseau de ligne à grande vitesse. "Chacun s'est fait une raison, reconnaît Jean-Claude Sandrier, président de l'association Urgence ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse). On a fait rêver pendant longtemps avec des lignes LGV. Je pense qu'il faut être réaliste et concret : aujourd'hui ce qu'il faut c'est une desserte classique, fiable et moderne vers la capitale".

Paris-Châteauroux en moins de deux heures

La modernisation de cette ligne est dans les tuyaux avec l'arrivée, d'ici deux ans, de nouveaux trains, plus confortables et surtout le raccourcissement du temps de trajet entre Paris et Limoges. A l'horizon 2025, celui-ci devrait être de 2h50 (soit vingt minutes de moins qu'aujourd'hui), ce qui mettrait également Châteauroux à moins de deux heures de la capitale. Attention, met en garde Jean-Claude Sandrier, si la volonté politique semble bien être là, la question du financement n'est pas réglée : "Nous demandons l'ouverture de négociations entre l'Etat et les régions, l'Etat s'étant d'ores et déjà engagé à verser les deux tiers du montant total".

Cette accélération de la desserte ne devrait pas se faire au détriment des petites gares, précise aussi le président de l'association Urgence ligne POLT : "Notre proposition consiste à proposer deux allers-retours rapides par jour, avec un seul arrêt entre Paris et Limoges, à Châteauroux. Mais nous demandons un total de quatorze allers-retours quotidiens, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre ces dessertes rapides et l'ensemble des gares du parcours".