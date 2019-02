Urrugne : les motards en colère dénoncent un aménagement routier dangereux

Des ergots en bois, installés tout le long de la glissière en bois sur la D810 entre Urrugne et Béhobie, serait "un danger" pour les motards estime la FFMC 64.

Ces ergots de bois sont installés le long de la D810 entre Urrugne et Béhobie.

Urrugne, France

C'est un bout de bois qui passe mal. Depuis le printemps dernier, une glissière en bois longe la D810 entre Urrugne et Béhobie pour séparer la route et l'espace dédié au piéton. Mais pour la FFMC 64 cet aménagement représente un danger. Outre le fait que cette barrière ne soit pas doublée, ce qui n'est pas une obligation au niveau de la loi, ce sont les ergots qui posent problème, où sont installées des bandes rétro-réfléchissantes, qui jonchent la glissière tous les trois mètres.

"Ces rondins de bois, installés en direction de la chaussée, sont un danger si on vient frotter la glissière" estime Christophe Boulais, secrétaire de la FFMC dans les Pyrénées Atlantiques. "Si un motard ou un scooter venait à être projeté sur la barrière, pour une raison ou pour une autre, les blessures pourraient être très graves".

En cas de chocs, la FFMC 64 a contasté que la vis maintenant les ergots de bois restaient apparentes. © Radio France - Christophe Boulais

L'association des motards en colère a contacté la mairie d'Urrugne, qui invoque le respect de la réglementation et qui se retranche derrière le maître d'oeuvre - l'entreprise Aximum - qui a respecté un cahier des charges. "Il y a normalement une sécurité qui permet à ses ergots de sauter si jamais il venait à y avoir un choc violent, indique le représentant de l'association. Nous avons vérifié sur place et la plupart du temps ces bouts de bois laissent une vis de 15 cm à l'air libre, sur la glissière. Ça devient donc encore plus dangereux".

Les motards en colère ont d'ailleurs entamé un recensement de ces fameux aménagements qu'ils jugent dangereux sur les routes. Une liste qu'ils remettront aux mairies concernées et aux parlementaires du département dans les prochains mois.