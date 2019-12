Usagers du TER à Sarrebourg pendant la grève :" On a été laissés-pour-compte"

Sarrebourg, France

Quand une grève éclate, et qui plus est dure, la SNCF doit faire des choix dans son plan de transport. Et en Lorraine, la ligne prioritaire est celle des frontaliers Metz-Luxembourg, ils sont quelques 12.000 à avoir un abonnement.

Mais sur les autres lignes régionales, certains se sentent lésés. Comme Sylvie Schlosser dans le sud de la Moselle. Cette usagère du TER Sarrebourg-Strasbourg habite à Buhl Lorraine. Lundi matin, au bout de 10 jours de grève, au bout de 10 jours sans un train, elle a écrit au député Fabien Di Filippo pour qu’il intervienne auprès de la SNCF. La situation s’est améliorée le lendemain avec un service minimum instauré.

"On a été laissés-pour-compte", témoigne Sylvie Schlosser. "C’est absolument anormal, ce manque de train influe énormément sur la vie professionnelle, sur la vie familiale, cela augmente le stress. On ne compte pas les frais engagés en décembre, entre le péage et le parking à Strasbourg. Donc je trouve que les choix de la SNCF sont très injustes".

Pour une équité territoriale

"Au prochain mouvement de grève, j’aimerais au moins que les trains prévus entre 7 heures et 8 heures circulent et deux ou trois trains le soir. Il faut une équité territoriale".

