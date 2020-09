Ustaritz : le (trop) long chantier de la RD 932

Un chantier très long, trop long, à tel point que les 29 élus de la commune ont tous voté cette motion. Le chantier de la RD 932 concerne la deux fois deux voies entre le pont d'Arrauntz et le giratoire d'Herauritz à Ustaritz. Les travaux ont commencé en 2013. Sept ans plus tard, ils sont très loin d'être achevés. Sur la route, trois ouvrages, deux ponts et un ouvrage hydraulique, doivent être édifiés.

Un chantier de dix ans, trop long pour Bruno Carrère

En charge du dossier, le Conseil départemental s'est lancé il y a sept ans. Son délégué aux infrastructures, André Arribes, espère une livraison fin 2022, début 2023. Dix ans contre lesquels s'insurgent les élus d'Ustaritz. Pour le maire de la commune Bruno Carrère "il faut absolument que le conseil départemental termine ce chantier, le sécurise, pour les 20 à 25 000 véhicules qui l'empruntent quotidiennement"

Impossible de tout réaliser en une seule opération — André Arribes

Le conseil départemental répond que le prix énorme de ce chantier (10 millions d'euros) l'a obligé à fonctionner par tranches. Que les mille et un aléas de cette opération, enquêtes environnementale, enquêtes géologiques, autorisations, autorisations des services de l'Etat, ont demandé un temps fou. Pour le délégué départemental à l'équipement André Arribe les travaux sur la RD932 s’achèveront fin 2022, début 2023.

"Je suis délégué aux infrastructures sur l'ensemble du département. J'ai 4500 kilomètres de voirie départementale à entretenir donc je ne peux pas consacrer un budget de dix millions d'euros sur une seule opération et sur une seule année. C'est pas possible. Surtout avec des travaux comme ça ou il a fallu quand même avec les contraintes environnementales procéder à des études complémentaires qui sont lourdes, qui sont longues et qui nous font perdre énormément de temps et d'argent"

Encore trois ouvrages d'art à réaliser

"On a des ouvrages d'art à réaliser : il y a deux ponts et un ouvrage hydraulique. Et là, quand on rentre dans ces problèmes là, forcement, il y a des études complémentaires, les études qui sont faites par les services, il y a des études complémentaires qui sont adressées dans les services de l'Etat. Ce sont ces études là qui nous demandent du temps parce que il faut pratiquement un an avant d'avoir des réponses. Et quand au bout d'un an on a une réponse qui est négative, on nous demande d'établir des compléments d'information. Cela repousse à un an de plus. C'est le problème de toutes les gestions au niveau des collectivités, qu'on soit maire ou conseiller départemental"

La concertation avec la mairie d'Ustaritz a été permanente

"La concertation avec la mairie d'Ustaritz, elle a été permanente. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois que je me rends en mairie d'Ustaritz pour justement présenter ce projet. Nous sommes actuellement en commission permanente et on attend la confirmation du maire d'Ustaritz concernant un rendez vous en mairie pour justement lui présenter l'avant dernier projet pour cette route départementale"

Fin 2022, on pourra livrer l’ensemble de la 2x2 voies

"La réalisation de ces trois ouvrages (deux ponts et un ouvrage hydraulique) ce sera pour 2021. Donc, ensuite en 2022, il ne restera plus que les travaux de terrassement avec les appels d'offres pour la réalisation des chaussées, plus les équipements, les glissières, la signalisation. Donc, fin 2022, on pourra livrer l'ensemble de la deux fois deux voies"

La RD 932 : axe accidentogène

Détail important, qui explique l’exaspération des élus ustariztars : l'axe routier enregistre quotidiennement 25 000 passages. C'est par là que passent des milliers de travailleurs pour se rendre dans l’agglomération bayonnaise (Bayonne, Anglet et Biarritz). C'est par là aussi que l'on accède au carrefour des autoroutes A 64 et A 63. Beaucoup de monde sur une route où surviennent de nombreux accidents.

Le dernier accident mortel remonte au 18 septembre. Selon les chiffres de la sécurité routière 15 accident corporels sont survenus sur cet axe routier (19 km de Bayonne à Cambo) de 2015 à 2019. Sur les 15 accidents, on dénombre deux morts ainsi que 18 blessés.