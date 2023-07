V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne : la RN 162 fermée à la circulation du 25 au 28 août

C'est le festival de musique qui attire le plus de spectateurs en Mayenne l'été. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vont assister, à la fin du mois d'août, aux concerts du V and B Fest' au domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Afin d'éviter des embouteillages monstres, et de possibles tensions qui vont avec, la direction des routes de l'Ouest a décidé de fermer la RN 162 dans les deux sens de circulation du 25 août au 28 août entre Le Lion-d'Angers et le giratoire Saint-Fiacre à Château-Gontier-sur-Mayenne. Seuls les riverains et les festivaliers pourront emprunter cet axe.

Des itinéraires de déviation seront mis en place dans le sens sud-nord à partir du Lion-d'Angers via Segré et Craon et dans le sens nord-sud à partir de Fromentières.