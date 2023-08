V and B Fest' : une partie de la RN162 est coupée pour éviter les embouteillages autour du festival

C'est l'événement culturel le plus important en Mayenne en termes d'affluence : la troisième édition du V and B Fest' débute ce vendredi 25 août sur le domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne. Environ 35.000 festivaliers sont attendus chaque jour sur le site, soit plus du double du nombre d'habitants dans la commune. Le trafic est important pendant les trois jours du festival, des embouteillages s'étaient donc formés aux abords du site de la Maroutière L'année dernière. La mairie et les organisateurs ont décidé de revoir le plan de circulation afin de fluidifier les accès au site et de désengorger le centre-ville notamment.

Un plan de circulation mis en place jusqu'au lundi 28 août

La nationale 162 est coupée à partir de ce vendredi matin entre la sortie de Château Gontier sur Mayenne et Le Lion d'Angers, dans les deux sens. Seuls les festivaliers et les riverains peuvent emprunter cette portion de la route : pour y accéder, les festivaliers devront montrer leurs places ou leur bracelet et les riverains devront se signaler auprès des agents présents au niveau des postes de contrôle. L'année dernière, cette route n'était pas barrée et des poids lourds, par exemple, pouvaient se retrouvent dans la même file que les festivaliers pour entrer sur le parking du V and B Fest.

Les autres automobilistes, eux, devront prendre un itinéraire spécifique pour contourner Château-Gontier. Depuis le nord d'Angers, il faut par exemple passer par Segré via la départementale 775, puis par Craon pour rejoindre Laval. Les voitures peuvent également éviter Château-Gontier par la rocade nord, grâce au viaduc. Cette infrastructure n'était pas encore en service l'été dernier, elle devrait donc permettre de fluidifier la circulation ce week-end.

Une signalétique V and B Fest a été mise en place à chaque entrée de la ville : la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne l'assure, il n'y a qu'à suivre les panneaux pour accéder au festival ou pour suivre les différentes déviations. Ce plan de circulation va être maintenu jusqu'à lundi matin, après la fin des trois jours de festival. La mairie de Chateau Gontier-sur-Mayenne a collaboré avec Waze, une application de navigation, pour que les automobilistes suivent l'itinéraire principal pour contourner la ville ou pour accéder au V and B Fest'. Les trajets secondaires ont été effacés de l'application le temps du festival pour fluidifier la circulation dans le centre-ville