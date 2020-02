Vacances au ski : plus de 200.000 voitures attendues en Savoie dès ce vendredi

Pour le premier week-end de chassé-croisé entre les vacanciers des zones B et C, ce sont 208.500 véhicules qui sont attendus sur les routes de Savoie, pour accéder et redescendre des stations de ski. Le samedi est classé rouge de 8h à 19h.

Les vacanciers seront bien plus nombreux sur les routes des stations de ski de Savoie pour ce deuxième week-end des vacances scolaires d'hiver. Les zones B (Aix-Marseille, Nantes, Lille...) et C (Paris, Toulouse...) sont en vacances en même temps. Le département de la Savoie et la direction interdépartementale des routes prévoit 208.500 véhicules entre vendredi et dimanche pour accéder aux stations de ski de Savoie ou en redescendre.

Il n 'y a pas que les Français qui sont en vacances la semaine prochaine et qui rejoignent les stations de Savoie. C'est aussi le cas par exemple des Anglais, des Néerlandais, des Tchèques, des Danois ou des Suisses.

Il n 'y a pas que les Français qui sont en vacances la semaine prochaine et qui rejoignent les stations de Savoie. C'est aussi le cas par exemple des Anglais, des Néerlandais, des Tchèques, des Danois ou des Suisses.

Un vendredi chargé dès 18 heures

Dès vendredi soir, ce sont 60.000 véhicules qui sont annoncés pour accéder et revenir des stations de Maurienne et de Tarentaise. Les services des routes classent la journée en rouge entre 18 h et 20h (circulation difficile). Il faut prévoir un trafic chargé en soirée dans le bassin chambérien.

Samedi classé rouge dès 8 heures du matin

C'est évidemment la journée de samedi qui est annoncée comme la plus chargée en Savoie. 98.000 véhicules vont transiter par le département, autant pour descendre que pour monter en station. La circulation sera difficile tout au long de la journée, de 8h du matin à 19h.

Le trafic sera très chargé voire saturé de 8h à 19h sur les routes principales de Savoie. Une régulation du trafic entre Albertville et Moûtiers sera mise en oeuvre.

La neige ne sera pas de la partie, la journée de samedi étant annoncée comme ensoleillée et douce, avec des températures négatives au dessus de 3.000m.

Un dimanche beaucoup plus calme

Comme d'habitude, les vacanciers qui ont le choix devront privilégier le dimanche pour circuler. Ce sont "seulement" 50.000 véhicules qui sont annoncés sur les routes de Savoie. Le trafic sera fluide toute la journée, avec peut-être quelques ralentissements le soir vers 19h pour ceux qui redescendent de station.