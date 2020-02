Vacances au ski : près de 180.000 véhicules attendus sur les routes de Savoie

Pour le premier week-end des vacances scolaires concernant la zone C (Paris, Toulouse, Montpellier), ce sont près de 180.000 véhicules qui sont attendus sur les routes de Savoie à partir de ce vendredi 7 février. Le plus gros des difficultés sera concentré samedi pour accéder aux stations.

C'est parti pour les vacances au ski !

Info route en direct dès vendredi soir sur France Bleu Pays de Savoie, avec des points réguliers depuis le PC Osiris d'Albertville.

Pour le premier week-end des vacances scolaires d'hiver concernant la zone C (Paris, Toulouse, Montpellier), ce sont près de 180.000 véhicules qui sont attendus sur les routes de Savoie à partir de ce vendredi 7 février. Le plus des difficultés sera concentré samedi pour accéder aux stations. A noter que samedi également, il y aura du monde pour redescendre de station.

Samedi rouge pour accéder aux stations de ski

Selon les prévisions du département de la Savoie et de la direction interdépartementale des routes centre-est, 82.700 voitures sont attendues samedi sur les routes de Savoie. La journée est classée rouge de 11 h à 17h, avec une sur-fréquentation logiquement attendue pour monter dans les stations de Tarentaise (32.000 véhicules) et de Maurienne (15.500 véhicules).

Une régulation de la RN90 avant Moutiers sera probablement mise en place.

Ce samedi, il faudra aussi compter avec les retours de ceux qui étaient partis en vacances décalées. Près de 36.000 véhicules devraient redescendre de station.

Un vendredi chargé, un dimanche plus léger

On constate depuis plusieurs saisons que le vendredi devient aussi un jour de départ vers les stations de ski. Cela se confirme ce week-end, avec déjà plus de 53.000 véhicules sur les routes de Savoie dès ce vendredi. La circulation sera compliquée entre 17h et 19h, avec beaucoup de redescentes de station.

Dimanche, les prévisions annoncent plus de 40.000 véhicules, mais qui devraient être répartis sur toute la journée, sans grosses perturbations.

Un bon point : la météo est favorable ce week-end, sans neige sur les routes.