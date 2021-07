Les autoroutes tourangelles étaient chargées ce samedi 10 juillet, pour cette première vague de départs en vacances. Jusqu'à 44km de ralentissements ont été enregistrés entre Tours et Poitiers.

Vacances d'été : jusqu'à 44km de bouchons sur l'autoroute A10 entre Tours et Poitiers

Premier grand week-end de départ en vacances et premiers gros ralentissements sur les routes. En Indre-et-Loire, il fallait être patient sur l'A10, dans le sens Paris-Bordeaux, ce samedi 10 juillet. Au plus fort du trafic en fin de matinée, Bison Futé a enregistré 44km de bouchons entre Tours et Poitiers.

La journée était classée rouge dans le sens des départs, et nombreux sont ceux à avoir pris le volant depuis la région parisienne pour rejoindre la côte Atlantique. En Indre-et-Loire, les principaux ralentissements se sont produits au sud de Tours, favorisés par les travaux sur l'A10 entre Monts et Sainte-Maure-de-Touraine.

En France, 1.142km de bouchons cumulés ont été enregistrés ce samedi. Vous devriez rouler plus sereinement ce dimanche, puisque Bison Futé voit vert toute la journée sur l'ensemble de la France.