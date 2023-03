Vacances d'été : la SNCF met en vente ses billets de train TGV, Ouigo et Intercités le 8 mars

Vous pourrez réserver vos billets de train pour les vacances d'été à partir du 8 mars, annonce ce mercredi la SNCF. Cela concerne les voyages en France en TGV, INOUI et Intercités entre le 8 juillet et le 3 septembre 2023, et les Ouigo jusqu’au 9 décembre 2023.