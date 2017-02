Vacances d'hiver : c'est le grand rush ce week-end à l'aéroport Grenoble Alpes Isère !

20.000. C'est le nombre de passagers attendus en ce week-end de chassé croisé des vacances d'hiver à l'aéroport Grenoble Alpes Isère. 78 vols commerciaux et une centaine de mouvements d'aviation d'affaire. C'est l'effervescence à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, côté passagers, côté personnel aussi.

Les vacances d'hiver s'achèvent pour la zone C (Île de France - Montpellier - Toulouse), elles commencent pour la zone A (Grenoble), et sont en cours encore pour une semaine pour les écoliers de la zone B... faîtes les calculs : c'est le gros week-end ! À l'aéroport Grenoble Alpes Isère situé à Saint-Étienne-de-Saint Geoirs : plus de 20.000 passagers sont attendus ce week-end : 78 vols commerciaux et une centaine de mouvements d'aviation d'affaire. Samedi matin, l'airport avait un accent british : 80% des vols en provenance où à destination de la Grande-Bretagne. Les touristes skis sur l'épaule, ça sent bon les vacances, mais côté personnel de l'aéroport : pas le droit à l'erreur !

"Lorsque vous avez passé une semaine au ski et que vous rentrez chez vous, le dernier souvenir que vous allez avoir c'est celui de l'aéroport", Bassma Jarbouai, directrice de l'aéroport Grenoble Alpes Isère

Le week-end est donc crucial pour l'aéroport : pendant ces quelques heures où vont affluer plusieurs dizaines de millier de voyageurs, tout doit être impeccable. Alors pour préparer l'échéance, "plusieurs réunions ont été organisées avec l'ensemble du personnel - 300 personnes au total - pour rappeler les attentes, selon la directrice de l'aéroport Bassma Jarbouai. Je leur ai dit soyez disponible, soyez à l'écoute des passagers, la chose la plus importante c'est la sécurité, je compte sur vous". Un briefing qu'à bien entendu Hugues, 21 ans, saisonnier à l'accueil de l'embarquement pour la quatrième saison consécutive, qui répète inlassablement le même refrain : "Hello, have a good flight", toujours avec le sourire.

Today is a very busy day everywhere in the #Alps & at the airport but we're doing our best to make your journey as great as possible. pic.twitter.com/pmE5hdFCRC — Grenoble airport (@AirportGrenoble) February 18, 2017

Des cuisines à l'accueil des passagers : pas le temps de se reposer ce week-end

"Une pause ? Qu'est-ce que c'est que ça ?" Dans la cuisine du restaurant de l'aéroport, Eric Annequin est lui aussi à 100%. "La restauration ne ferme pas, on est ouvert en permanence, et il y a toujours du monde" confirme le gérant du Séquoïa. Pour faire face à l'afflux de touristes sur ces quelques week-end chargés, plus de 200 saisonniers ont été recrutés à l'aéroport. Certains sont nouveau, d'autres reviennent années après années. "Ils ont eu l'occasion les week-end précédents de mettre en place tout ce qu'on a pu leur apprendre de manière un tout petit peu plus calme, dit Nathanaël Durieux, responsable du service passager. Et la je suis certain qu'ils vont réussir à donner le maximum." Allez, encore quelques heures avant de souffler un peu !