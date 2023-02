Vacances d'hiver : une circulation intense en direction et au retour des Alpes ce week-end

C'est le deuxième week-end des vacances scolaires d'hiver ce samedi 11 et dimanche 12 février, deux zones (A et B) vont se croiser sur les routes. Bison futé annonce un trafic particulièrement dense et difficile sur les routes des stations de ski des Alpes du Nord.