Vacances d'hiver : vous pouvez désormais prendre vos billets de trains SNCF

Vous pouvez désormais prendre vos billets de trains SNCF pour les vacances d'hiver 2022 ! La SNCF a ouvert ce mercredi 3 novembre la vente de ses billets pour les TG Inoui et les trains Intercités. Il est également possible de réserver un voyage pour les TGV Ouigo jusqu'au 2 juillet 2022.

Les vacances de Noël ne sont pas encore arrivées que vous pouvez d'ores et déjà commencer à organiser vos vacances d'hiver pour faire du ski ou bien vous balader sur le bord de mer. La SNCF a ouvert ce mercredi 3 novembre la vente de ses billets pour les vacances d'hiver. Il est donc désormais possible de réserver son voyage jusqu'au 27 mars pour les TGV Inoui et les trains Intercités et jusqu'au 2 juillet pour les TGV Ouigo.

Comme pour chaque ouverture des ventes, les premiers clients arrivés sur le site ou en gare seront les plus susceptibles de trouver les meilleurs tarifs. Tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'à trois jours avant le départ. La compagnie ferroviaire a mis fin à sa politique d'échange et d'annulation sans frais jusqu'au dernier moment. Désormais, si vous souhaitez annuler ou modifier votre voyage moins de trois jours à l'avance, vous devrez vous acquittez de 15 euros de pénalité par trajet pour les TGV Inoui et de 40% du prix du billet pour les trains Intercités, dans la limite de 12 euros. Les trajets en TGV Ouigo eux ne sont plus remboursables, mais ils sont échangeables moyennant une retenue de 10 euros.