Vacances de février : un week-end orange sur les routes de plusieurs régions, nos conseils pour mieux circuler

Les routes seront à nouveau chargées ce week-end sur plusieurs régions du pays, alors que les congés de février sont encore en cours ou se terminent, selon les zones. Les premières difficultés sont attendues dès ce vendredi en Île-de-France, région classée orange par Bison futé dans le sens des départs. Voici les prévisions détaillées du week-end.

Cette semaine, les vacances scolaires d’hiver se terminent pour la zone B, alors que les habitants de la zone C débutent leur deuxième semaine de congés.

Les prévisions détaillées

Les prévisions détaillées pour ce week-end.

Un vendredi orange en Île-de-France

Vendredi 24 février, les premières difficultés apparaitront en Île-de-France sur l’autoroute A6, entre Wissous et Chilly-Mazarin dès 14h avant de toucher les autoroutes A6B, A6 et A86. Le pic de trafic devrait être atteint vers la fin de l’après-midi, et la circulation restera dense sur l’A6 jusqu’en fin de soirée. Il est donc conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures.

Un samedi orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France

Ce samedi 25 février, dans le sens des retours, d’importantes difficultés de circulation sont attendues en Île-de-France, sur l'A6, et en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur l’autoroute A43.

Dans le sens des départs, cette journée de samedi est classée vert au niveau national, tandis que dans le sens des retours, cette journée est classée vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Dans le sens des retours, il est conseillé de rejoindre ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures, et d’éviter l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 7 heures à 16 heures.

La journée de dimanche classée verte

Dimanche 26 février, la journée est classée verte au niveau national dans les deux sens.