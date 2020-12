Vacances de fin d'année : "Tous les trains" prévus "circuleront", assure le PDG de SNCF Voyageurs

Si vous avez prévu de prendre le train pendant les vacances de Noël, pas d'inquiétude a assuré le PDG de SNCF Voyageurs ce vendredi sur franceinfo. "Tous les trains qu'on avait prévus de faire circuler circuleront" pour ces congés de fin d'année, a expliqué Christophe Fanichet, également directeur général adjoint du numérique du groupe. Et cela même si l'occupation "des trains n'est qu'à 70%".

Il a également indiqué que dans cette période d'incertitude liée à l'épidémie de coronavirus, "trois voyageurs sur quatre prennent leur train cinq jours avant leur date de départ. C'est très rare. On attend les réservations de dernière minute".

750.000 voyageurs attendus ce week-end

Pour ce premier week-end des vacances, "2.500 trains vont circuler pour les 750.000 voyageurs prévus. Pendant toute cette période, il y aura 600 TGV, 80 Intercités et 7.000 TER qui vont permettre à tous les Français de se déplacer", a souligné le PDG de SNCF Voyageurs. Et "plus de 1.000 volontaires de l'information mobilisés pour ce week-end de grand départ, les fameux gilets rouges. Ils sont là pour fluidifier votre parcours".

Début décembre, la SNCF a annoncé la prolongation des échanges et des remboursement sans frais de tous ses billets grandes lignes jusqu'au 7 mars 2021.

Aucune hausse des tarifs l'an prochain

Pendant les fêtes, "on a une politique de petits prix, il y en aura 1,5 million de petits prix", a expliqué Christophe Fanichet. Et selon lui, "il n'y aura aucune augmentation tarifaire en 2021". Une mesure d'autant plus important d'après le PDG de SNCF Voyageurs que "les Français attendent qu'on soit plus lisible sur nos tarifs, on a engagé un chantier qu'on a appelé Easy TGV". "On s'est donnés six mois pour trouver des pistes et des solutions, on ouvre la réflexion aux associations d'usagers. Ces six mois nous emmènent juste avant l'été pour voir les pistes qui peuvent être mises en œuvre", pour simplifier la grille tarifaire.