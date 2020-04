Vacances de Pâques : la préfecture de Gironde veut éviter une nouvelle ruée des parisiens

Avec le début des vacances de Pâques ce vendredi soir pour la zone C (Paris, Toulouse), la préfecture de la Gironde annonce des contrôles renforcés dans les gares et sur les routes. Objectif: éviter une nouvelle ruée vers les résidences secondaires et les locations saisonnières.

"Les vacances commencent certes, mais en période de confinement, on ne prend pas de vacances!". La préfète Fabienne Buccio a affiché lors d'un point presse ce mercredi matin sa plus grande fermeté à 2 jours du début des vacances de Pâques de la zone C. Elle veut absolument éviter une nouvelle ruée vers les résidences secondaires du bassin d'Arcachon notamment, et vers les locations sasionnières nombreuses dans la région. Lors de l'annonce du confinement, beaucoup de parisiens s'étaient précipités vers leurs résidences secondaires notamment chez nous sur le bassin d'Arcachon.

Des contrôles renforcés sur les routes et dans les TGV

Afin de limiter voire de décourager ces déplacements non autorisés, les contrôles seront renforcés tout au long du wekeend sur les routes, les autoroutes, et dans les trains ( les avions n'effectuant déjà plus la liaison Paris-Bordeaux). Ainsi, le seul TGV qui effectue encore un aller-retour quotidien sera contrôlé au départ de Montparnasse et à l'arrivée à Bordeaux Saint-Jean. Les contrôles vont aussi se multiplier sur la nationale 10 et l'autoroute A 10 (aux barrières de péage), avec des amendes systématiques, pour toutes celles et ceux qui auraient décidé de braver ces interdictions de déplacements.

La préfète lance également un appel à la responsabilité et demandent aux loueurs de ne pas proposer leurs biens pour ces vacances de Pâques.

"Je ne peux pas empêcher les loueurs de louer, par contre je peux empêcher les clients de se déplacer" Fabienne Buccio

800 gendarmes mobiles et CRS actuellement en renfort en Nouvelle Aquitaine, seront notamment déployés pour effectuer ces contrôles tout au long du weekend.