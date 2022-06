Vacances : la SNCF s'attend à "l'été de tous les records"

L'envie de partie en vacances des Français cet été va logiquement se traduire par des trains très fréquentés pendant la période estivale. La SNCF table sur un "record historique" cet été, portée par "un appétit de tourisme en France" après les deux ans de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'affirme le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, dans un entretien à l'Agence France presse ce jeudi.

L'été 2021 avait déjà été plutôt bon pour la SNCF, avec le retour de la quasi-totalité des voyageurs par rapport à 2019, et la période de paralysie liée à la pandémie. Cette année, Christophe Fanichet attend donc "l'été de tous les records".

Un engouement pour les vacances en France

Il y a un "réel engouement pour les vacances en France", et les Français recommencent à planifier leurs vacances bien à l'avance, alors qu'ils avaient tendance ces deux dernières années à se décider au dernier moment. Le patron de la plateforme de réservation de la SNCF se réjouit aussi de "l'envie de train" des Français. A noter qu'avec la hausse des prix de l'essence certaines familles vont moins loin ou privilégient le train.

Des chiffres de réservation au plus haut

"On va dépasser 2019", le précédent été record, prévoit le dirigeant. La SNCF avait vendu mercredi 6,5 millions de billets TGV pour des circulations en juillet et août, soit 10% de plus qu'à la mi-juin en 2019, et 50% de plus que l'an dernier à la même date.

Cette tendance est dans la continuité des +10% déjà observés sur la grande vitesse en mai et juin, la fréquentation loisirs et week-end des TER, sans réservation, ayant parallèlement augmenté de 20%.

Pas de menace de grève cet été

Il n'y a pas de menace de grève qui viendrait obscurcir cet horizon, selon lui. "Tous les cheminots apprécient de voir autant de clients à bord des trains. Ils ont été là pendant toute la période Covid et c'est grâce à eux que les trains sortent tous les jours et qu'on prépare l'été", souligne-t-il en les félicitant.

Pas d'inquiétude sur le front du Covid

Le patron n'a pas d'inquiétude non plus, "à ce stade", concernant les nouveaux variants du Covid-19, le masque étant bel et bien oublié.

Des week-ends déjà bien chargés

Si vous n'avez pas encore réservé vos billets, il va donc falloir le faire sans tarder. Les week-ends des 8-9 juillet et le pont du 14 juillet sont en effet déjà bien chargés, explique Christophe Fanichet. "Sur le pont du 14 juillet, on a déjà un TGV sur deux qui est complet pour les retours du 17."

Evidemment, les billets achetés tard dans des trains déjà bien remplis sont plus chers. Mais trois sur quatre seront achetés "à prix réduit" cet été, remarque M. Fanichet.

La SNCF a mis en vente 5000.00 place de plus qu'en 2019

Alors que certains évoquent déjà une pénurie de billets de train, le patron se justifie : "Aujourd'hui, on devrait être à la SNCF les seuls professionnels du tourisme à ne pas se féliciter d'avoir du succès cet été ? Il y a un appétit de tourisme en France et on en est une illustration", répond-il. "Tout le parc va sortir, il n'y aura pas de trains en réserve", assure-t-il.

SNCF Voyageurs a d'ailleurs mis en vente 500.000 places supplémentaires par rapport à l'été 2019, soit "un peu plus de 2%" de capacité en plus, "là où il y a le plus de monde, vers la Méditerranée, le Sud-Ouest et la Bretagne". La SNCF aurait aimé mettre en service de nouveaux TGV, mais des problèmes de soudures chez Alstom les ont retardé.